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«Победа в той страшной войне была всенародной»: волонтер СВО о своих дедушках и бабушках
Организатор движения «Zа Победу! Казань» Евгения Коцарь рассказала о своих родственниках-участниках Великой Отечественной войны.
«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой Герой. Моя семья – не исключение. Мои родственники героически проявили себя не только на фронте, но и в тылу. На фронт был призван родной брат моей прабабушки - Кудряшов Михаил Алексеевич, а их родная сестра, Кудряшова Анастасия Алексеевна, ушла на фронт добровольцем», – рассказала Евгения Коцарь.
Прабабушка Евгении Зоя Сорокина является тружеником тыла. Всю войну она проработала в Казанском территориальном управленим Горьковской железной дороги, в отделе грузоперевозок. Была награждена медалью «Труженик тыла» и многочисленными юбилейными медалями.
«Мой прадедушка, Михаил Кудряшов, был членом ВЛКСМ, служил в 260-й бригаде морской пехоты Балтийского Флота в звании Краснофлотец. В 1942 году был награжден медалью “За Отвагу”, в 1943 медалью “За оборону Ленинграда”. Он участник морского десанта первого броска на косу Фрише-Нерунг 26 апреля 1945 года», – поделилась волонтер.
Михаил Алексеевич, будучи подносчиком при миномете, за весь период боя бесперебойно доставлял мины к миномету, чем обеспечил уничтожение двух станковых пулеметов противника.
«Попав в полуокружение он лично из автомата уничтожил пять солдат и офицеров противника. В контратаке противника взял в плен трех немцев. За проявленное мужество и отвагу в бою мой прадедушка был награжден орденом “Красной Звезды”. Домой он вернулся живым и невредимым», - рассказала Евгения.
Евгения Коцарь часто становилась участницей «Бессмертного полка» и с фотографиями своих героев проходила по улицам города.
«Хочется выразить отдельную благодарность всем тем, кто создал сайты поиска родственников, участников ВОВ, всем тем, кто вносил информацию и сканировал документы, тем самым увековечив память о наших Героях. Победа в той страшной войне была всенародной, ковалась не только на фронте, но и в тылу. У каждой семьи с этим праздником связаны личные воспоминания и истории, поэтому он так дорог всем нам. Помним и гордимся!» - заключила она.
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