Жители Татарстана передали 668 ружей бойцам СВО

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

На данный момент уже 556 охотников из Татарстана передали свои ружья бойцам на фронт в рамках акции «Передай ружье бойцам СВО». Из Татарстана на СВО передали 668 ружей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал майор полиции, заместитель начальника отдела контроля за оборотом оружия ЦЛРР Управления Росгвардии Республики Татарстан Рамиль Камалиев.

«Человек приезжает в лицензионно-разрешительный отдел со своим ружьем и паспортом, после этого заполняет необходимые документы для передачи оружия. Также можно передать оружие определенному человеку или в определенную часть, можно передать оружие погибшего родственника или свое, на которое просрочена лицензия. В таком случае человека избавят от административной ответственности за владение оружием без лицензии», – рассказал Рамиль Камалиев.

Гладкоствольные ружья показали свою эффективность, как оружие против БПЛА и дронов камикадзе. Многозарядное гладкоствольное ружье 12-го калибра может спасти жизни бойцов и помочь им выполнить боевые задачи.