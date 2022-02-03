«Боятся говорить в лицо»: Алина Загитова высказалась о критике своего золота на ОИ-2018

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась о шквале критики в свой адрес после победы спортсменки на Олимпийских играх в Пхенхане в 2018-м году.

«После своей победы я столкнулась с критикой. Но у меня настолько большая фан-база, что она своей поддержкой перевешивает любые неуместные слова в мой адрес. Конечно, порой было обидно от непонимания — почему и за что. Мне всё ещё интересно, почему льётся критика, ведь я этим людям ничего плохого не сделала. Причём они не говорят в лицо всё это, потому что боятся. Думаю, у этих людей некие комплексы в голове. Не знаю, что движет ими, но я определённо не сделала ничего плохого», — цитирует Загитову «Чемпионат».

Уроженка Татарстана также рассказала, почему публично не отвечала своим оппонентам. «Не могу сказать, что я беззащитная. Конечно, в силу своего воспитания и менталитета не могу ответить кому-то, хотя иногда очень хочется. Я рассуждаю: вот сейчас скажу, а зачем мне это нужно? Получится, будто я оправдываюсь», — считает Загитова.

Фигуристка также призналась, что стала реже вспоминать свою победу на Олимпийских играх и рассказала, как изменилась с 2018-го года.

«Абсолютно нет времени на прошлое: постоянно какая-то работа, плюс ко всему я учусь. Раньше, конечно же, вспоминала чаще. Сейчас я приняла, что у меня две олимпийских медали — золотая и серебряная. Кстати, порой раздражает, что меня называют олимпийской чемпионкой, но при этом не говорят, что я ещё и серебряный призёр Олимпиады. Не знаю почему, но все забывают про это.

Четыре года прошло. Алина времён Олимпиады в Пхёнчхане и Алина нынешняя, наверное, уже разные люди. Но всё равно что-то общее остаётся. Я также остаюсь Алиной, просто стала мудрее, не такой наивной, какой была раньше, более раскрепощённой, потому что раньше боялась всего. У меня были тренировки — дом — тренировки — дом. Я не видела никакой жизни за их пределами, а сейчас начинаю познавать, и мне это очень нравится», — рассказала она.

Напомним, что Алина Загитова выступит в роли комментатора на российском ТВ на Олимпийских играх в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля. Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» публиковала расписание олимпийского турнира по фигурному катанию.