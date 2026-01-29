Бояков пожелал культуре Татарстана освоить жанр опережающего рыночного развития

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Художественный руководитель Театра на Малой Ордынке и один из инициаторов и создателей Национальной театральной премии «Золотая маска» Эдуард Бояков стал участником коллегии Министерства культуры Татарстана.

Он отметил, что республика имеет «невероятную стартовую позицию», благодаря которой имеет все шансы стать культурным лидером России. Для чего, по мнению Боякова, отрасли необходимо работать в жанре опережающего рыночного развития.

«Мне интересно, что может сделать театр Камала, став обладателем невероятного интересного архитектурного самостоятельного крупного высказывания. Мне интересно, как будет складываться творческая конкуренция между национальным театром Камала и вторым национальным драматическим театром, который теперь расположен напротив этого озера (театром имени Тинчурина – прим. Т-и). Это очень интересные вопросы, которые без национальной повестки не смогут дать импульс. В этом отношении, возможно, именно в Казани, именно в Татарстане рождается новый лабораторный процесс, который может дать всей российской культуре огромный импульс. Это мое пожелание: может быть, именно Казань окажется таким местом, где будет сформирован новый образ российской культурной политики. У вас есть все условия для этого», – подчеркнул худрук театра на Ордынке.

Гость из Москвы напомнил, что в 1995 году, когда была учреждена премия «Золотая маска», стояла задача сохранить театр как явление – как социокультурный институт. После событий 2014 и 2022 годов, по словам Боякова, стал актуален курс на осмысление и цивилизационный суверенитет России именно как суверенного государства.

«Сегодня сохранить культуру, богатство, которое у нас есть, можно только ставя новые задачи. Нужен, как сказала министр (Ирада Аюпова), новый аудит культуры – старый рубрикатор не работает. Если пользоваться старым, мы садимся либо в советское прошлое, либо в недавнее либеральное подражание западному мейнстриму, что является и сегодня основной проблемой московской художественной реальности», – констатировал Бояков.

Он также обратил внимание, что несмотря на активную повестку патриотизма и СВО в культуре, в России тем не менее очень мало сильных конкурентоспособных высказываний. Например, нет ни одного художника-современника или композитора, которого знали бы во всем мире. При этом Чайковского в свое время Америка приглашала на открытие Карнеги-холла. Шостакович и Стравинский были самыми известными в мире композиторами ХХ века.

«Кто отвечает сегодня на запрос в жанре действительно конкурентоспособного высказывания? Заявив о том, что мы суверенны, мы оказываемся в ситуации опасности провинциализации – закрытия нашей культуры, создания некоего кокона. Если мы хотим снова стать мировыми лидерами в политике, в идеологии и в экономике, мы должны прежде всего стать мировыми лидерами в культуре. И ответ, как это сделать, дает именно национальная культура», – сказал Эдуард Бояков.

Инфраструктуру сети учреждений культуры Татарстана он назвал невероятной. Новый театр Камала, Национальную библиотеку, художественное училище – жемчужинами, каких мало или вовсе нет и в других городах страны, и даже в столице.

«У вас есть огромная невероятная стартовая позиция. Если воспользоваться импульсом о культурном аудите, об исследовании, о новом осмыслении того, что мы есть, что у нас есть и что мы должны сделать, Татарстан действительно может стать культурным лидером. Это будет не только показателем процента креативных индустрий. Экономика неизбежно придет к этому. Англосаксонский мир, где креативные экономика имеет 12%, диктует свое. Мы же смотрим эти фильмы, мы же слушаем эту музыку, наши дети танцуют в детских садах под эту музыку – вот в чем проблема. Пришло время создавать свое. Не только в жанре этническом, но и в жанре опережающего рыночного мейнстрима. Желаю успехов!» – напутствовал Эдуард Бояков.