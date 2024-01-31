Боты для коллекторов, «вклады-призраки» и гриф гостайны: гид по новым законам России

Традиционно февраль в России связан с индексацией социальных выплат. Увеличится помощь семьям с детьми

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Индексация соцвыплат коснется 20 млн россиян

Традиционно февраль в России связан с индексацией социальных выплат — речь идет более чем о 40 разных выплатах и пособиях.

«С 1 февраля ряд социальных выплат, большинство из которых не привязаны к МРОТу, повысятся. На какую сумму? На инфляцию, то есть на индекс роста потребительских цен предыдущего года. В прошлом году инфляция составила 7,4%. Именно на эту сумму они повышаются. Это коснется примерно 20 млн граждан РФ», — сообщил «Татар-информу» депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

Так, например, увеличится помощь семьям с детьми. Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 24,6 тыс. рублей, а минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составит 9227 рублей. Проиндексируют и маткапитал. Если семья уже потратила часть средств маткапитала, будет проиндексирован только его остаток.

Айрат Фаррахов: «Предусмотрено повышение выплат инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, Героям России, Героям Труда и другим гражданам» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«На первого ребенка сумма была 586 тыс. рублей, она вырастет до 630 тыс. На второго ребенка рост составит от 775 до 834 тыс. рублей», — сообщил парламентарий «Татар-информу».

Увеличат максимальную и минимальную сумму пособий по безработице. Вырастет максимальный размер единовременной ежемесячной выплаты при травме на производстве, а также пособие на погребение. Также предусмотрено повышение выплат инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, Героям России, Героям Труда и другим гражданам.

«Речь про индексацию единовременной выплаты: ветеранам, героям, инвалидам. Выплата начисляется Социальным фондом, это примерно 1575 млн человек», — пояснил Фаррахов.

Ранее «Татар-информ» публиковал подробный гид по соцвыплатам в России в 2024 году.

До февраля если вкладчики забывали об окончании вклада и не была подключена услуга автопродления, то на деньги начислялся лишь минимальный процент Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Банки обязали напоминать об истечении срока вклада

Ключевая ставка в России составляет 16%, а это значит, что сейчас не самое удачное время для кредитов и ипотеки. Зато оно подходит для вложения денег, потому что обещают хорошие проценты. Правда, раньше банки по рекомендации Центробанка информировали граждан за три дня до конца срока вклада, но это не было установлено законом. С 1 февраля банки обязали бесплатно оповещать клиентов, что срок их вклада заканчивается.

Проблема для людей заключается в том, что банки могли в отдельных случаях понижать процентные ставки по вкладам, срок которых истек, а клиент об этом не знал. До февраля если вкладчики забывали об окончании вклада и не была подключена услуга автопродления, то на деньги начислялся лишь минимальный процент. Сейчас этот пробел будет восполнен.

«По банкам решение очень сильно поддерживаю, оно в интересах людей. Сегодня ключевая ставка 16%, соответственно, депозиты в банках на короткий период имеют очень большой процент. Примерно — на 3 месяца клиент заключает с банком соглашение, и через 3 месяца они переводят на низкий процент. Это неправильно, человека нужно информировать, он должен об этом знать», — прокомментировал новшество депутат Госдумы Айрат Фаррахов для «Татар-информа».

Игорь Кох: «По условиям многих вкладов получается так, что деньги остаются лежать без всяких процентов, если вклад не продлевается автоматически на аналогичный срок» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Оповещать будут тем способом, который прописан в договоре для обмена информацией между банком и вкладчиком. Информация о скором окончании срока вклада должна прийти минимум за 5 дней. За это время клиент сможет решить, что делать с деньгами дальше.

«Многие клиенты не следят постоянно за сроками окончания вкладов. По условиям многих вкладов получается так, что деньги остаются лежать без всяких процентов, если вклад не продлевается автоматически на аналогичный срок. Тогда деньги остаются на текущем счете, который никаких процентов не приносит. Клиент в этом случае теряет свой доход», — объяснил «Татар-информу» профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Института управления, экономики и финансов КФУ Игорь Кох.

Коллекторам разрешат пользоваться ботами

Закон о коллекторах изменится с 1 февраля. Например, коллекторам разрешили использовать ботов, чтобы общаться с должниками. С помощью «автоматизированного интеллектуального агента», как это прописано в законе, коллекторы смогут вести диалог с клиентом и передавать ему голосовую информацию о задолженности. Вероятно, это избавит должников от оскорблений и угроз в их адрес от лица коллекторов, но при желании можно будет переключиться на реального сотрудника.

Коллекторам стала доступна отправка уведомлений через портал «Госуслуги», но не более двух сообщений в месяц. Если это будет нарушено, то ФССП вправе ввести ограничения Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мое отношение к коллекторам, честно скажу, отрицательное. Большинство моих коллег каждый раз рассматривают проекты федеральных законов, связанные с тем, что коллекторы творят недопустимое, выбивая долги», — считает Айрат Фаррахов.

Еще коллекторам и микрофинансовым организациям (МФО) стала доступна отправка уведомлений через портал «Госуслуги», но не более двух сообщений в месяц и с согласия должника. Если это будет нарушено, то на месяц Федеральная служба судебных приставов (ФССП) вправе ввести ограничения на один или несколько способов взаимодействия.

Микрофинансовые организации и банки обязали хранить записи звонков

Еще одно нововведение, касающееся МФО, а также банков. С 1 февраля они обязаны будут записывать все разговоры с должниками и хранить записи в течение трех лет. Следить за тем, чтобы банки и МФО записывали переговоры с должниками и хранили записи, будут судебные приставы. Нововведение распространяется и на телефонные, и на письменные переговоры.

Еще одно нововведение, касающееся МФО, а также банков. С 1 февраля они обязаны будут записывать все разговоры с должниками и хранить записи в течение трех лет Фото: © «Татар-информ»

«Эти записи наверняка будут использоваться только при возникновении каких-то спорных ситуаций. Например, если клиент будет что-то оспаривать или возникнет ситуация, связанная с расследованием нарушений со стороны банка или МФО», — пояснил «Татар-информу» Игорь Кох.

Он напомнил, что когда расследовали дело о банкротстве «Татфондбанка», то такие записи могли бы быть кстати. По словам Коха, один из элементов, по которому велись следственные действия и были многочисленные суды, был связан с тем, что сотрудники банка некорректно ориентировали вкладчиков. Они давали неполную информацию о финансовых продуктах. Если бы эти разговоры велись под запись, то было бы легче вкладчикам доказывать свою правоту.

В допуске к гостайне откажут тем, у кого есть заграничное гражданство или ВНЖ

С 1 февраля вступают в силу поправки, касающиеся гостайны и выезда за границу тех, кто информирован о сведениях с грифом «секретно». Первое — в допуске к гостайне откажут тем, кто имеет гражданство, ВНЖ (вид на жительство) или иной документ, который подтверждает право на постоянное нахождение на территории иностранного государства. Если такой документ есть у ваших близких родственников — супруга, родителей, детей, братьев и сестер, а также дедушек и бабушек, внуков и усыновителей с усыновленными, допуска к гостайне вам тоже не видать.

Второе — если вы знаете о чем-то с грифом «секретно», то должны будете уведомить о выезде за границу ФСБ и Службу внешней разведки Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Второе — если вы знаете о чем-то с грифом «секретно», то должны будете уведомить о выезде за границу ФСБ и Службу внешней разведки. Это нововведение касается в том числе сенаторов, депутатов Госдумы, судей, депутатов законодательных органов субъектов РФ и адвокатов.

Если сотрудник, имеющий доступ к гостайне, уедет за рубеж секретно, то возможен штраф и даже лишение свободы. Послаблением может выступить смерть близких родственников или необходимость экстренного лечения.

С 1 февраля 2024 года начинают действовать поправки к закону о добровольной пожарной охране Фото: вдпо.рф

Добровольная пожарная охрана

С 1 февраля 2024 года начинают действовать поправки к закону о добровольной пожарной охране. Например, в новой версии документа определили понятия «общественное объединение добровольной пожарной охраны», «добровольное пожарное подразделение», «территориальное добровольное пожарное подразделение» и «объектовое добровольное пожарное подразделение».

Создать и вести работу объектовых добровольных пожарных подразделений стало проще. Власти определили права и обязанности добровольных пожарных, которые состоят в таких подразделениях.

Оплата проезда грузовиков по федеральным трассам подорожает с 1 февраля Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

За проезд большегрузов по платным дорогам придется платить больше

Оплата проезда грузовиков по федеральным трассам подорожает с 1 февраля. Речь идет о тяжеловесах с разрешенной массой свыше 12 тонн. Стоимость проезда для тяжеловесных машин вырастет на уровень инфляции — 7,4%. Так, тариф «Платон» повысится с 2,84 до 3,05 руб./км. Ожидается, что дополнительно собранные деньги пойдут на ремонт автотрасс, а на стоимость перевозимых товаров это не окажет значительного влияния.