«Работающий человек не должен быть бедным»: гид по соцвыплатам в России в 2024 году

Вячеслав Володин: «В 2024 году увеличится МРОТ. Эффект ощутят на себе 4,8 млн россиян, у которых увеличатся зарплаты»

Фото: duma.gov.ru

Что нам сулит повышение МРОТ

В 2024 году увеличится МРОТ. По предложению Президента РФ Владимира Путина он вырастет сразу на 18%, до 19,2 тыс. рублей. Надо сказать, что во второй раз за всю историю проиндексирован на уровень, превышающий прожиточный минимум, и сверх уровня инфляции.

Эффект ощутят на себе 4,8 млн россиян, у которых увеличатся зарплаты. Такие цифры назвал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Для «Татар-информа» ситуацию прокомментировал татарстанский парламентарий в Госдуме России Айрат Фаррахов.

«Работающий человек в принципе не должен быть бедным. Это был нонсенс, когда работающий человек был бедным. Поэтому МРОТ должен покрывать все необходимые расходы», — считает депутат.

Напомним, что МРОТ влияет не только на зарплаты, но и на ряд обязательных выплат социального страхования. Далее расскажем подробнее.

Федеральный МРОТ влияет на два детских пособия — по беременности и родам и по уходу за ребенком до полутора лет Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Детские» выплаты подрастут вслед за МРОТ

Федеральный МРОТ влияет на два детских пособия — по беременности и родам и по уходу за ребенком до полутора лет. Оба пособия зависят от доходов мамы, но есть верхние и нижние границы.

Например, в 2024 году максимальный размер пособия по беременности и родам подрастет с 383 до 565 тыс. рублей. Максимальный размер выплат по уходу за ребенком до полутора лет составит 49 тыс. рублей в месяц (в этом году это было 33,2 тыс. рублей).

В следующем году пособия по временной нетрудоспособности повысятся Фото: © «Татар-информ»

Брать больничный станет выгоднее

С начала этого года в результате объединения ПФР и ФСС образовался Социальный фонд России (СФР). Именно он теперь занимается больничными листами. В следующем году пособия по временной нетрудоспособности повысятся. Это произойдет по двум причинам. Во-первых, благодаря внедрению в 2023 году единого тарифа и единой облагаемой базы страховых взносов. Так, максимальный размер выплат по больничному за один день увеличат с 2,7 до 4,1 тыс. рублей в следующем году.

Во-вторых, размер больничных считают в нескольких случаях исходя из МРОТ. Поскольку данный показатель вырос, это станет заметно и по размеру больничных. При этом пособие в расчете за месяц не может быть не меньше МРОТ, а его размер важен, когда у работника страховой стаж меньше полугода.



Юристы сообщают, что при средней продолжительности больничного в 11 дней с начала следующего года максимальный размер пособия вырастет до 44,4 тыс. рублей. Это в полтора раза больше, чем в 2023 году. Напомним, что с текущего года больничные по уходу за ребенком до 8 лет оплачиваются в 100-процентном объеме от среднего заработка. При этом стаж родителя не имеет значения, как и порядок лечения (на дому или в больнице).

Игорь Кох: «При инфляции те зарплаты, пенсии, пособия, выплаты, которые существуют, теряют в своей покупательной способности» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Соцвыплаты традиционно проиндексируют по фактическому уровню инфляции

Понятия инфляции и социальных выплат всегда стоят рядом, хотя первое напрямую на второе и не влияет. Как эти понятия связаны, «Татар-информу» объяснил профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Института управления, экономики и финансов КФУ Игорь Кох.

«Инфляция – это обесценивание денег, рубля, выражающееся в повышении цен. Соответственно при инфляции те зарплаты, пенсии, пособия, выплаты, которые существуют, теряют в своей покупательной способности. Условно, если инфляция составляет 5%, то если не индексировать социальные выплаты, каждый год эти выплаты будут в натуральном выражении на 5% меньше», — сказал Кох.

В связи с этим каждый год социальные выплаты, пенсии и пособия индексируются в соответствии с темпом инфляции или выше него, если есть такая возможность. В прогнозе Центробанка инфляция по итогам 2023 года составит 7-7,5%. Возврат к 4% ожидается в следующем году. А если нет?

«Индексация выплат и МРОТ осуществляются по фактической инфляции, а не по запланированной в бюджете. Поэтому индексация будет осуществлена по той, которая сложится. При необходимости такие индексации проводятся не один раз в год, а чаще, если вдруг происходит неожиданное ускорение инфляции. Правительство старается проводить индексацию своевременно», — объясняет профессор КФУ.

В 2024 году за рождение (усыновление) первенца семья получит 631 тыс. рублей, а за второго и последующего — 834 тыс. рублей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Маткапитал повысят на уровень инфляции

Есть еще ряд соцвыплат, которые не зависят от МРОТ. Например, материнский капитал. В 2024 году за рождение (усыновление) первенца семья получит 631 тыс. рублей, а за второго и последующего — 834 тыс. рублей. Для сравнения: в 2023 году — 587 и 775 тыс. рублей соответственно.

«Все социальные выплаты в соответствии с законодательством РФ увеличиваются на следующий год по инфляции предыдущего года. Инфляция текущая — 7,5%», — сказал «Татар-информу» Айрат Фаррахов.

Парламентарий отметил, что если окажется, что инфляция достигла 8-8,5%, то дополнительное увеличение произойдет с февраля.

Пенсии по старости, как и все социальные выплаты, вырастут на 7,5% со следующего года Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Пенсии по старости поднимут на уровень инфляции

Пенсии по старости, как и все социальные выплаты, вырастут на 7,5% со следующего года. Такая же индексация ждет тех, кто получает пенсию по инвалидности или потере кормильца.

«Будет проведена индексация пенсий неработающим пенсионерам с 1 января 2024 года на 7,5%, и средний размер превысит 23 тыс. рублей. На эти цели будет направлено в следующем году более 10 трлн рублей. При этом пенсии неработающего пенсионера увеличатся на 1628 рублей», — рассказал «Татар-информу» Айрат Фаррахов.

Повышение пенсий военным пенсионерам на 4,5% произойдет с 1 октября 2024 года.

В связи с индексацией подрастут еще две важные выплаты для пенсионеров. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии увеличится с прежних 7567 до 8135 рублей. Стоимость одного пенсионного балла станет 133,1 рубля вместо 123,77.

Единовременная выплата для федеральных льготников также будет проиндексирована на 7,5% с 1 апреля 2024 года Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Люди с инвалидностью будут получать проиндексированные выплаты

В России существует единовременная выплата (ЕДВ). На нее могут претендовать люди с инвалидностью I, II и III группы, а также дети с инвалидностью, ветераны и члены семей погибших ветеранов, люди, ставшие жертвой радиации, ленинградцы, пережившие блокаду, и другие. Размер выплаты зависит от категории, под которую попадает получатель.

«Единовременная выплата для федеральных льготников также будет проиндексирована на 7,5% с 1 апреля 2024 года. Получателей по всей стране примерно 12,5 млн человек», — сказал Айрат Фаррахов.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»