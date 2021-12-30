Гендиректор «Зенита» опроверг уход Дзюбы

Петербургский «Зенит» опроверг информацию об уходе форварда Дзюбы в казанский «Рубин». Эти слухи генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал изданию «Спорт-Экспресс».

«Уходит ли из „Зенита“ Дзюба? Всё, что пишут сейчас в прессе, — глупая инсинуация. Ни одного предложения по Артему в клуб не поступало. Мы не ведем сейчас переговоров по продаже Дзюбы в другой клуб», — подчеркнул Медведев.

В сезоне-2021/22 Дзюба принял участие в 24 матчах «Зенита», на его счету десять голов и девять результативных передач. Ранее в СМИ появилась информация, что 33-летний форвард может продолжить карьеру в «Рубине».