Источник: Дзюба может перейти из «Зенита» в «Рубин»
По информации «РБК Спорт», форвард сборной России Артем Дзюба может сменить питерский «Зенит» на казанский «Рубин». По данным источника, клубы уже провели переговоры о переходе форварда Артема Дзюбы в казанский клуб.
Некогда любимец публики и самый популярный футболист страны Дзюба нынче не блещет, как и «Рубин», но немало забивает. Не исключено, что возможный переход сможет помочь как казанской команде, так и самому нападающему.
В нынешнем сезоне Дзюба сыграл в 17 матчах чемпионата РПЛ, в которых забил десять голов и сделал шесть результативных передача. Контракт Артема с питерским клубом рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 10 миллионов евро.