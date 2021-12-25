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Спорт
25 декабря 2021  19:03
Cергей Гаврилов

Источник: Дзюба может перейти из «Зенита» в «Рубин»

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По информации «РБК Спорт», форвард сборной России Артем Дзюба может сменить питерский «Зенит» на казанский «Рубин». По данным источника, клубы уже провели переговоры о переходе форварда Артема Дзюбы в казанский клуб.

Некогда любимец публики и самый популярный футболист страны Дзюба нынче не блещет, как и «Рубин», но немало забивает. Не исключено, что возможный переход сможет помочь как казанской команде, так и самому нападающему.

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл в 17 матчах чемпионата РПЛ, в которых забил десять голов и сделал шесть результативных передача. Контракт Артема с питерским клубом рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 10 миллионов евро.

#Рубин #артем дзюба #Футбол
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