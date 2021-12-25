Источник: Дзюба может перейти из «Зенита» в «Рубин»

По информации «РБК Спорт», форвард сборной России Артем Дзюба может сменить питерский «Зенит» на казанский «Рубин». По данным источника, клубы уже провели переговоры о переходе форварда Артема Дзюбы в казанский клуб.

Некогда любимец публики и самый популярный футболист страны Дзюба нынче не блещет, как и «Рубин», но немало забивает. Не исключено, что возможный переход сможет помочь как казанской команде, так и самому нападающему.