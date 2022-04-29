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Ру Тат
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Официальная хроника
29 апреля 2022  14:17

«Боржоми» приостанавливает работу в Грузии из-за спецоперации на Украине

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Компания «Боржоми», занимающаяся разливом пресной минеральной воды, приостанавливает работу в Грузии. Такое решение было принято из-за финансовых трудностей, возникших на фоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации IDS Borjomi Georgia.

«К сложной ситуации, связанной с реализацией продукции компании на основных рынках, добавился ограниченный доступ к банковским счетам, что перекрыло для компании валютную прибыль и возможность расплачиваться с кредиторами», — сказано в сообщении.

Отмечается, что процесс производства на обоих заводах приостановят с 29 апреля. 

В компании выразили надежду на то, что ситуация улучшится в ближайшее время и завод сможет работать и дальше.

IDS Borjomi Georgia входит в состав компании IDS Borjomi International. Шестьдесят процентов ее активов принадлежит «Альфа-групп», основателем которой является российский предприниматель Михаил Фридман. Бизнесмен также попал под санкции Запада после начала специальной военной операции на Украине.

 

 

#антироссийские санкции #спецоперация на Украине
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