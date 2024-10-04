Бортников рассказал о возможном исключении «Талибана» из списка террористов

Проработка вопроса об исключении «Талибана»* (запрещена в РФ) из перечня террористических организаций находится на завершающем этапе. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.

«В России завершается проработка вопроса об исключении движения «Талибан» из списка террористических организаций», – приводит его слова РИА Новости.

«Талибан» захватил власть в Афганистане в 2021 году, когда территорию страны покинули американские войска.

Ранее сообщалось, что странами БРИКС не принято окончательное решение о возможности участия талибов в саммите в Казани.