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Бортников рассказал о возможном исключении «Талибана» из списка террористов
Проработка вопроса об исключении «Талибана»* (запрещена в РФ) из перечня террористических организаций находится на завершающем этапе. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.
«В России завершается проработка вопроса об исключении движения «Талибан» из списка террористических организаций», – приводит его слова РИА Новости.
«Талибан» захватил власть в Афганистане в 2021 году, когда территорию страны покинули американские войска.
Ранее сообщалось, что странами БРИКС не принято окончательное решение о возможности участия талибов в саммите в Казани.
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