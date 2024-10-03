МИД РФ: В БРИКС нет консенсуса по участию талибов в саммите в Казани

Среди стран БРИКС нет консенсуса по приглашению правящей в Афганистане организации «Талибан»* (запрещена в РФ) на саммит в Казани. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Дело в том, что решения по приглашению гостей, в том числе в формате "аутрич", принимаются консенсусом. Мне кажется, что в вопросе об участии талибской делегации консенсуса пока нет. Хотя все в наших руках, поэтому ничего нельзя исключать», - сказал он журналистам.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем примут лидеры государств, включая те страны, которые не вошли в состав объединения.

Движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в 2021 году после того, как страну покинули американские военные. До этого преставители организации уже захватывали власть в 1996 году, но были свергнуты после ввода ВС США.