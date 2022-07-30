Борт Нэнси Пелоси приземлился в Гонолулу на Гавайях

Вылетевший с авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд самолет Военно-воздушных сил США Boeing C-40С, на борту которого находится спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси, приземлился в аэропорту Гонолулу на Гавайях. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Дальнейший маршрут политика пока неизвестен. Пелоси намерена посетить ряд стран Восточной и Юго-Восточной Азии, включая Сингапур, Южную Корею и Японию. Впрочем, ключевым моментом турне может оказаться предполагаемый визит на Тайвань, вызывающий раздраженную реакцию у властей КНР.

Ранее газета Politico написала, что Пентагон готовится к возможной поездке Пелоси на Тайвань. Беспокойство американского Минобороны вызвали начавшиеся в регионе учения Народно-освободительной армии Китая.

Еще 28 июля Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Президентом США Джо Байденом выразил протест против вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос. Он заявил, что «играющий с огнем непременно обожжет сам себя».

Тогда же сингапурская газета The Straits Times рассказала, что китайская армия проведет военные учения со стрельбой в Тайваньском проливе. Они будут организованы у острова Пинтань в провинции Фуцзянь (находящейся ближе остальных регионов материкового Китая к Тайваню). В результате пролив окажется перекрыт.