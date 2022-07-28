Цзиньпин — Байдену: КНР протестует против вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос

Председатель Китая Си Цзиньпин и американский Президент Джо Байден провели телефонный разговор, во время которого обсудили украинский кризис. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что китайский лидер представил принципиальную позицию страны по поднятым во время беседы вопросам.

Кроме того, Китай решительно протестует против вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос. Си Цзиньпин заявил, что «играющий с огнем непременно обожжет сам себя».

«Мы решительно выступаем против сепаратизма и „независимости Тайваня“, а также вмешательства внешних сил», — сказал председатель КНР.

По его словам, воля китайского народа, чья численность превышает 1,4 млрд человек, в вопросе защиты суверенитета и территориальной целостности государства «непоколебима».

Джо Байден заявил, что политика Вашингтона остается неизменной, его страна против односторонних усилий по изменению статус-кво или подрыву стабильности и мира вокруг Тайваньского пролива.