Спецборт МЧС с эвакуированными из Газы гражданами России вылетел в Москву

Самолет Ил-76 МЧС с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами вылетел в Москву из Каира, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Спецборт доставит в столицу РФ 70 соотечественников. На протяжении всего пути их будут сопровождать медики и психологи МЧС России.

«Важно, чтобы каждый человек чувствовал поддержку, внимание и получил возможность оказаться на родной земле», – отметил глава МЧС России Александр Куренков.