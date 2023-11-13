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Спецборт МЧС с эвакуированными из Газы гражданами России вылетел в Москву
Самолет Ил-76 МЧС с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами вылетел в Москву из Каира, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Спецборт доставит в столицу РФ 70 соотечественников. На протяжении всего пути их будут сопровождать медики и психологи МЧС России.
«Важно, чтобы каждый человек чувствовал поддержку, внимание и получил возможность оказаться на родной земле», – отметил глава МЧС России Александр Куренков.
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