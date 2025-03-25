Экономист Холод рассказал, как изменятся цены на популярные продукты питания

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Экс-заместитель министра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук Леонид Холод рассказал «Татар-информу», как будут меняться цены на популярные продукты питания в ближайшее время.

«Будет сезонное снижение цены на ранние овощи-фрукты, но это только часть рынка. Например, есть морковь ранняя, есть старая, прошлого урожая. Сезонные ранние овощи и фрукты сначала будут очень дорогие, потом будут снижаться резко. Продукция старого урожая достигла сейчас пика своих цен, а дальше будет дешеветь, потому что появится объемный конкурент в виде молодой продукции», – сообщил Холод.

На мясо птицы цена будет стабильная и изменится только в пределах инфляции. По крупам и куриному яйцу, если не будет ажиотажа, то ситуация ожидается стабильная.

«Говядина потихоньку растет в цене, но она превратилась в продукт, который не сильно покупают, потому что она очень высока в цене. По свинине баланс, цена будет примерно такая же. Масло сливочное и молоко – цены на них зависят от объемов производства, а оно у нас недостаточное», – рассказал эксперт.

Холод также объяснил , почему в марте самые высокие цены на картофель в течение календарного года.

В среднем в Татарстане говядина стоит 590 рублей за килограмм, свинина – 340 рублей за килограмм, мясо курицы – почти 200 рублей за килограмм. Стоимость литра пастеризованного молока – 87 рублей, десяток куриных яиц в среднем 95 рублей. Килограмм картофеля в среднем можно приобрести за 60 рублей, моркови – моркови – 40 рублей, огурцов – 200 рублей, а помидоров – 250 рублей. Данные на 17 марта привел «Татарстанстат».