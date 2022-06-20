Боррель заявил о свободной возможности закупать у России удобрения

Все игроки сельхозрынка могут покупать российское продовольствие и удобрения, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что ЕС «полностью поддерживает усилия ООН» по консультации между Россией, Турцией и Украиной по разблокированию экспорта зерна с Украины по морскому пути и надеется на положительный результат переговоров.

Боррель также подчеркнул, что продовольственный кризис в мире «вызван не санкциями ЕС».

«Наши санкции не касаются удобрений и продовольствия, все, кто хотят их покупать, могут это делать совершенно свободно», — сказал он.

При этом Боррель не упомянул, что после введения ограничений ЕС были разрушены логистические цепочки по всему миру. Они также создали проблемы для оплаты зерна, потому что ключевые банки России были отключены от международной системы платежей SWIFT.

Кроме того, важным фактором роста цен на зерно является результат роста цен на энергоносители и удобрения, который также вызван санкциями.

После объявления Президентом РФ Владимиром Путиным о начале военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада начали ужесточать антироссийские ограничения.