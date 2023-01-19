news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
19 января 2023  16:05

Боррель заявил, что страны ЕС полностью избавятся от энергоресурсов из России в 2023 году

news_top_970_100

К концу 2023 года все страны Европейского союза прекратят пользоваться энергоресурсами из России. Исключением может стать Венгрия, добавил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. 

«К концу года все страны избавятся полностью от энергетических ресурсов России. Возможно, Венгрия станет исключением по политическим причинам», — цитирует выступление Борреля ТАСС.

Он заметил, что, по его мнению, российской экономике из-за санкций дорого обойдется конфликт на Украине.

Ранее Президент РФ Владимир Путин порекомендовал «не переживать за бюджет России», на котором не отразятся введенные ЕС лимиты цен на нефть.

#евросоюз #санкции
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное