Боррель заявил, что страны ЕС полностью избавятся от энергоресурсов из России в 2023 году

К концу 2023 года все страны Европейского союза прекратят пользоваться энергоресурсами из России. Исключением может стать Венгрия, добавил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«К концу года все страны избавятся полностью от энергетических ресурсов России. Возможно, Венгрия станет исключением по политическим причинам», — цитирует выступление Борреля ТАСС.

Он заметил, что, по его мнению, российской экономике из-за санкций дорого обойдется конфликт на Украине.

Ранее Президент РФ Владимир Путин порекомендовал «не переживать за бюджет России», на котором не отразятся введенные ЕС лимиты цен на нефть.