Боррель: Ван И спросил ЕС, почему нельзя вооружать РФ, а Украины это не касается

Глава Комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И поинтересовался у верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, почему его страна не должна поставлять оружие России, если сам ЕС поставляет его Украине.

О беседе на полях Мюнхенской конференции по безопасности в ходе пресс-конференции рассказал сам Боррель (видеозапись опубликована на сайте дипломатической службы Евросоюза). По его словам, у него и китайского дипломата сложились хорошие отношения еще в те времена, когда они были министрами иностранных дел Испании и КНР соответственно.

«У нас состоялся откровенный разговор в Мюнхене <...>. Он (Ван И — прим. Т-и) сказал, что Китай не дает оружия стране, которая находится в состоянии войны. Он сказал, что они сейчас не дают России оружия и не дадут. Это то, что он мне сказал, подчеркивая, что это принцип внешней политики Китая», — отметил Жозеп Боррель.

При этом представитель КНР спросил, почему Евросоюз так беспокоится о передаче вооружений России, тогда как сам снабжает оружием Украину.

«Мне пришлось объяснить ему, в чем заключается большая разница. Пришлось рассказать, что находится на кону для нас, европейцев, из-за войны на Украине», — подчеркнул представитель Евросоюза.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по информации агентства Bloomberg план Китая по урегулированию конфликта на Украине включает призыв к прекращению огня и поставок оружия.