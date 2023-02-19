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Политика 19 февраля 2023 13:42

Боррель призвал ЕС к «технологическому блицкригу» для производства оружия

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Европейскому Союзу необходим «технологический блицкриг» для организации производства оружия и боеприпасов. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Нам необходим технологический блицкриг в нашей промышленности, чтобы в среднесрочной перспективе обеспечить наши потребности в оружии и боеприпасах», — подчеркнул дипломат (цитата по ТАСС).

По словам Борреля, в ближайшие два года страны Евросоюза намерены дополнительно потратить на оборону 70 млрд евро. В частности, Франция нарастит оборонные расходы на 40%, а Польша удвоит их, привел пример глава европейской дипломатии.

Накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес заметил, что при попытке поставить Украине танки страны НАТО «с болью осознали», что их армии на протяжении последних 30 лет были истощены.

#евросоюз #спецоперация на Украине
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