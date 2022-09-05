Боррель признал, что ЕС не может полностью ограничить въезд для россиян

Евросоюз будет регулировать поток приезжающих в европейские страны граждан России, но не может полностью изолироваться от россиян. Об этом сказал глава евродипломатии Жозеп Боррель. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я слышал в выступлениях, что посещающие нас россияне не станут от этого более демократичными и не надо выдавать им визы… Но мы не можем запретить российским гражданам приезжать к нам, в наши страны, — это не то, о чем договорились министры иностранных дел ЕС в Праге 31 августа», — отметил он на межпарламентской конференции в столице Чехии.

Он напомнил, что приграничные с РФ страны европейского союза смогут сами регулировать въезд граждан и имеют право отказать и обладателям шенгенских виз.

«К примеру, можно приехать к границам США с визой, но во въезде может быть отказано по той или иной причине», — пояснил Боррель.

Зарубежные СМИ ранее уже писали, что ЕС выдачу виз не запретит, однако сделает ее более долгой и затратной. Это позволит ввести новые ограничения против российских граждан, при этом не принимая решения, против которого выступают многие страны.