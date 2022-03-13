Боррель: Невозможно, чтобы антироссийские санкции имели немедленный эффект
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что санкции против России не могут иметь немедленный эффект. Об этом сообщает РИА Новости.
«Невозможно, чтобы санкции имели немедленный эффект», — сказал в эфире турецкого канала NTV вице-президент Еврокомиссии.
Ранее в интервью телеканалу TF1 он констатировал, что западные страны совершили ряд ошибок в отношениях с Россией, среди них — обещание Украине принять ее в НАТО.
Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин выступил с видеобращением к гражданам, во время которого объявил о начале специальной военной операции в ответ на просьбу ДНР и ЛНР о помощи. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции.