Боррель заявил, что Запад совершил ряд ошибок в отношениях с Россией

Страны Запада совершили ряд ошибок в отношениях с Россией, среди них — обещание Украине принять ее в НАТО. Об этом сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения России с Западом», — заявил он в интервью телеканалу TF1.

По его словам, есть вещи, которые западные страны предлагали и не могли реализовать. К таким моментам Боррель отнес обещание, что Украина и Грузия станут частью Североатлантического альянса.

«Я считаю, что это ошибка — делать обещания, которые не можешь реализовать», — приводит слова Борреля РИА Новости.