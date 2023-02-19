Боррель назвал Евросоюз «армией Украины»

Европейский Союз является «армией Украины», потому что конфликт этой страны с Россией представляет собой экзистенциальную угрозу европейской безопасности. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы армия Украины, поскольку эта война — это вызов нашей безопасности, экзистенциальный вызов», — подчеркнул дипломат (цитата по ТАСС).

Кроме того, Боррель обратил внимание на то, что «Украина получает достаточно оружия, но мало боеприпасов». «В этом проблема, важно, чтобы [украинскому лидеру Владимиру] Зеленскому меньше аплодировали, но поставляли боеприпасы», — пояснил он.

По словам главы дипломатической службы Евросоюза, экстренная встреча министров иностранных дел и министров обороны стран ЕС пройдет 6-7 марта, чтобы скоординировать поставки дополнительных вооружений и боеприпасов Украине.

«Мы должны использовать то, что у нас есть, то, что есть у стран-членов, которые потом восполнят эти запасы за счет совместных поставок», — добавил Боррель, уточнив, что речь пойдет не о совместных закупках боеприпасов, а об их предоставлении из наличия.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Жозеп Боррель заявил о необходимости «технологического блицкрига» для организации производства оружия и боеприпасов.