Боррель: Мнения ЕС и G20 не едины в отношении спецоперации на Украине

Мнение Евросоюза о санкциях и последствиях российской спецоперации на Украине поддерживается не всеми странами двадцатки (G20). Об этом со ссылкой на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля сообщает ТАСС.

Он напомнил, что в марте на голосовании в рамках Генассамблеи ООН «российскую агрессию» осудили 140 государств, включая и представителей G20. Однако если в этом вопросе мнения двадцатки и ЕС сошлись, то дальнейшие меры и действия вызывают разногласия.

«„Большая семерка“ и страны-единомышленницы едины в осуждении, санкциях против России и в попытках привлечь к ответственности режим. Но другие страны, и мы можем говорить здесь о большинстве „Глобального Юга“, часто придерживаются иной точки зрения», — заявил Боррель, отметив, что в этом вопросе ЕС пока «не в выигрыше».

Напомним, что 7–8 июля на Бали состоялось совещание глав МИД Группы двадцати. В нем принял участие и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Это решение вызвало осуждение у многих стран, отразившись, помимо заявлений, в многочисленных санкциях, затронувших разные сферы жизни российского государства. По данным спикера Госдумы Вячеслава Володина, Запад ввел против РФ уже порядка 11 тыс. рестрикций.