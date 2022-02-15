Боррель: Если Россия нападет на Украину, «Северный поток-2» закроют, но временно

Если Россия вторгнется на Украину, газопровод «Северный поток-2» не будет запущен, однако это лишь временная мера. Об этом в эфире радио BBC рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Если между Россией и Украиной будет война, „Северный поток-2“ не заработает <...> Это не означает, что „Северный поток-2“ перестанет работать навсегда», — заявил он.

Боррель полагает, что при таком сценарии ограничения затронут не только данный газопровод, но и поставки российского газа в Европу в целом. «Санкции имеют последствия для страны, которую подвергают санкциям, и для тех (стран), которые их вводят», — полагает глава дипломатии ЕС.

Ранее МИД Германии заявил, что Европа готова пострадать от санкций против России, чтобы защитить Украину.