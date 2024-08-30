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Политика 30 августа 2024 17:37

Боррель: ЕС не договорился об отмене ограничений на удары ВСУ по России

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Страны Европейского Союза не станут принимать совместное решение об отмене ограничений на применение поставляемого ими оружия для ударов по территории России. Обсуждать это должны те, кто передает это вооружение Украине, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Вопрос поднимался на неформальной встрече глав Минобороны 27 стран — членов ЕС, которая проходила в Брюсселе.

«Страны-члены решили, что это двухсторонний вопрос, что решение должно приниматься теми странами, которые поставляют оружие», — цитирует Борреля ТАСС.

Ранее Нидерланды заявили, что запрещают Украине использовать поставленные ими истребители F-16 для нанесения ударов по гражданским объектам в России.

#евросоюз #оружие #Украина
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