В Бугульме с 23 сентября откроются сельскохозяйственные ярмарки

23 сентября в Бугульме откроются осенние сельскохозяйственные ярмарки. Они будут проходить еженедельно по субботам до 23 декабря.

На центральной площади Ленина бугульминцы смогут выбрать и приобрести натуральную фермерскую продукцию по доступным ценам — мясную, рыбную, молочную, сезонные овощи и фрукты, гречку, зерно, комбикорм, саженцы и многое другое.

«Вся продукция выращена силами местных фермеров. Свою продукцию предоставят и крупные предприятия — „Эконива“, „Молокозавод“, „Комбинат хлебопродуктов №1“, завод подсолнечного масла „Вивид“ и другие», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района.

Ярмарки популярны у горожан и имеют большое социальное значение. Продукция будет представлена в соответствии с рекомендуемыми Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ ценами.

«Предстоящие сельскохозяйственные ярмарки — это очень важное событие как для горожан, так и для сельчан, которые своим трудом, потом и кровью работали на этот урожай. А в этом году, с учетом засухи, я бы даже сказал, боролись за урожай. Мы должны создать все условия для того, чтобы благодаря сельхозярмаркам продукция наших производителей дошла до конечного потребителя, была востребована и принесла благо тем, кто собственными руками ее вырастил», — прокомментировал глава Бугульминского района Линар Закиров.

9 сентября сельхозярмарки заработали в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, поселке Октябрьский Зеленодольского района и в 14 муниципалитетах РТ, о чем сообщал «Татар-информ».