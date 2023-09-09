В Татарстане стартовали субботние сельскохозяйственные ярмарки

Фото: © Арина Потапова/ «Татар-информ»

Сегодня в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, поселке Октябрьский Зеленодольского района и в 14 муниципалитетах РТ открылись субботние ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров повседневного спроса. В этом сезоне они будут проводиться до 23 декабря.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Торговля будет организована каждую субботу с 6:00 до 12:00 на 14 казанских площадках. Одну из них, которая развернулась в Кировском районе, посетил заместитель главы Минсельхозпрода РТ Ленар Гарипов и оценил представленную продукцию. Традиционно покупатели смогут приобрести мясо, разливное молоко, масло, яйца, овощи, мед, сахар, муку и другие товары, которые привезли фермеры из районов Татарстана.

Сельхозпроизводители и агропромышленные предприятия предлагают посетителям свой товар по доступным ценам.

«Продукция на сегодняшний день представлена в полном ассортименте. На прилавках выставлена свежая продукция – молоко, мясо, картофель и зерно. Объемы достаточные, это все, что нужно горожанам. Несмотря на погоду, люди с первого дня ярмарки с шести утра скупают товар. На некоторых прилавках уже все практически пусто», – отметил Гарипов.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что фермерская продукция пользуется у горожан большим спросом из-за качества и доступности цен, которая на 5-50% ниже среднерозничных. К примеру, картофель на ярмарках дешевле на 40% и продается за 18 рублей за кг, капуста можно купить за 16 рублей за кг (на 55% дешевле, чем в рознице), лук — 22 рублей за кг (на 39% дешевле).

Субботние ярмарки являются одним из самых востребованных форматов сбыта сельскохозяйственной продукции, которую могут предоставить татарстанские аграрии.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Мы прекрасно понимаем, что разнообразие ассортимента важно для потребителей, поэтому он будет регулироваться. Мы обратим внимание на повседневный спрос жителей и будем обновлять ассортимент предлагаемых продуктов», — заключил Ленар Гарипов.