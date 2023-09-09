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В Татарстане стартовали субботние сельскохозяйственные ярмарки
Сегодня в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, поселке Октябрьский Зеленодольского района и в 14 муниципалитетах РТ открылись субботние ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров повседневного спроса. В этом сезоне они будут проводиться до 23 декабря.
Торговля будет организована каждую субботу с 6:00 до 12:00 на 14 казанских площадках. Одну из них, которая развернулась в Кировском районе, посетил заместитель главы Минсельхозпрода РТ Ленар Гарипов и оценил представленную продукцию. Традиционно покупатели смогут приобрести мясо, разливное молоко, масло, яйца, овощи, мед, сахар, муку и другие товары, которые привезли фермеры из районов Татарстана.
Сельхозпроизводители и агропромышленные предприятия предлагают посетителям свой товар по доступным ценам.
«Продукция на сегодняшний день представлена в полном ассортименте. На прилавках выставлена свежая продукция – молоко, мясо, картофель и зерно. Объемы достаточные, это все, что нужно горожанам. Несмотря на погоду, люди с первого дня ярмарки с шести утра скупают товар. На некоторых прилавках уже все практически пусто», – отметил Гарипов.
Он подчеркнул, что фермерская продукция пользуется у горожан большим спросом из-за качества и доступности цен, которая на 5-50% ниже среднерозничных. К примеру, картофель на ярмарках дешевле на 40% и продается за 18 рублей за кг, капуста можно купить за 16 рублей за кг (на 55% дешевле, чем в рознице), лук — 22 рублей за кг (на 39% дешевле).
Субботние ярмарки являются одним из самых востребованных форматов сбыта сельскохозяйственной продукции, которую могут предоставить татарстанские аграрии.
«Мы прекрасно понимаем, что разнообразие ассортимента важно для потребителей, поэтому он будет регулироваться. Мы обратим внимание на повседневный спрос жителей и будем обновлять ассортимент предлагаемых продуктов», — заключил Ленар Гарипов.
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