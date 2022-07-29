Борисов: Россия начнет выход из проекта МКС после 2024 года

Россия начнет выход из проекта МКС после 2024 года, сейчас в этом нет необходимости. Таким мнением в эфире канала «Россия 24» поделился новый гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Он отметил, что госкорпорация пока не предупреждала партнеров о своем решении.

«Никакой необходимости сегодня это делать нет. Мы просто сказали, что после 24-го года мы начинаем процесс выхода. Будет ли это в середине 24-го года или в 25-м году — все это зависит на самом деле в том числе от состояния, работоспособности самой МКС. Но то, что мы начнем это делать, собственно, нет тоже никакого секрета, о чем я доложил президенту», — заметил Борисов.

В заключение он подчеркнул, что совместные проекты на МКС не должны затрагиваться политикой.

О том, что Россия планирует выйти из проекта, гендиректор «Роскосмоса» уже доложил Президенту России Владимиру Путину. Он добавил, что уже к 2024 году стартует формирование собственной, российской орбитальной станции.

Позднее Reuters со ссылкой на главу космического командования НАСА Кэти Людерс заявило, что Россия рассчитывает задержаться на МКС как минимум до 2028 года.