Борис Фетисов: «„Зиланткон“ мог бы стать туристическим событием Казани»

Борис Фетисов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Международный фестиваль фантастики, толкинистики и ролевых игр «Зиланткон» мог бы стать еще одним туристическим событием Казани. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заявил руководитель конвента Борис Фетисов, предложив связанным с отраслью городским чиновникам ознакомиться с мероприятием лично и обсудить потенциальное направление.

«Мне кажется, что мы вложились уже в развитие городского внутреннего туризма в Казани — это было в нулевые, когда на „Зилант“ приезжали 3,5 тыс. человек. Мы были туристическим событием. Сейчас у нас взаимодействие с туризмом довольно слабое, его можно попробовать усилить», — сказал Фетисов.

Он обратил внимание, что в Татарстане проводится много мероприятий близкой «Зиланткону» тематики, на которые сфера туризма обращает внимание. Например, в Свияжске и Болгаре, где, в частности, организуют площадки для мероприятий реконструкторов.

«Кажется, что у нас конвент интересный для людей совершенно разных. Важно, что туризм строится вокруг нескольких китов. Один из них — событийность, то есть столкновение с тем, с чем люди не могут столкнуться у себя дома. Событий аналогичных „Зиланткону“ я по России не знаю. Есть фестивали узкотематические реконструкторские. „Зиланткон“ — фестиваль мультиформатный и мультитематический. Это могло бы стать интересным туристическим событием», — заметил Фетисов, известный также как разработчик и ведущий бизнес- и образовательных игр, модератор программ МШУ «Сколково».

Плюс туризма заключается в том, напомнил спикер, что это экономика, которую нельзя увести из места. Туризм собирается вокруг того, что уже есть в городе. Фестиваль «Зиланткон», подчеркнул он, нельзя переселить из Казани в Москву или вывезти из страны.

«„Зиланткон“ и игры ценны тем, что мы непосредственно сталкиваемся с другими живыми людьми. Игра — это одна из немногих сегодня гуманитарных практик, когда мы работаем с человеком и человек работает с человеком непосредственно вживую, когда возникает со-бытие — совместное бытие. Можно ли сделать совместное бытие с искусственным интеллектом — вопрос интересный и чуть-чуть философский. Не надо забывать, что человек-человек — это важное взаимодействие. Его нельзя заменить ни онлайном, ни онлайном с искусственным интеллектом. Играйте!» — рекомендовал Борис Фетисов.

33-й Международный фестиваль фантастики, толкинистики и ролевых игр «Зиланткон» открылся сегодня в Казани в КДК имени Ленина. Мастер-классы, лекции, презентации, танцы, концерты, настольные, бизнес- и другие игры в этом году в открытом формате будут доступны всем желающим посетить конвент до 4 ноября включительно.

В этом году конвент сделает акцент на серьезных играх, связанных с бизнесом, образованием, работой с людьми. Второго ноября этому будет посвящена конференция «Практика игры».