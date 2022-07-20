Борис Джонсон закончил свое последнее выступление в Парламенте цитатой из «Терминатора»

Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон в конце последнего выступления попрощался с членами парламента фразой из фильма «Терминатор-2».

«Я хочу поблагодарить каждого присутствующего здесь. И Hasta la vista, baby («До свидания, детка» — прим. ред.)», — сказал Джонсон.

После его слов сопартийцы встали и аплодировали уходящему экс-премьеру, в отличие от оппозиции, передает Телеканал Sky News. При этом подчеркивается, что предшественница Джонсона Тереза Мэй «выглядела разъяренной» и стала аплодировать экс-премьеру не сразу.

Борис Джонсон покинул пост премьер-министра Британии 7 июля на фоне правительственного кризиса.

Кабмин заявил о недоверии к Джонсону и несогласии с его методами руководства из-за скандала вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Утверждается, что Джонсон знал о прошлом Пинчера, однако это не помешало ему назначить его заместителем координатора парламентской фракции консерваторов.