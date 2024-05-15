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Борьба с фейками и нейросети: на KazanForum-2024 обсудили главные тренды медиасферы
На KazanForum-2024 прошла медиасессия, которая собрала широкую аудиторию, включавшую руководителей информационных агентств и телеканалов из стран Организации исламского сотрудничества, а также представителей российских компаний. Организаторы хотели собрать на обсуждении именно практиков, которые могут поделиться предложениями по развитию медиасферы и коммуникаций внутри нее.
«В нашем динамично развивающемся мире трансформация информационного поля неизбежна. Она определяет форму общества, культуры, экономики. Мы должны следовать в ногу со временем. Благодаря интернету и цифровым технологиям мир стал гораздо более взаимосвязанным. Это значительно облегчило доступ к информации», —отметил директор телекомпании Televisi Republic Indonesia Иман Бротосено.
По его словам, здесь важно обеспечивать доступ к информационным ресурсам, чтобы каждый мог получать блага цифровой эпохи.
«В первую очередь для нас важен принцип, что информационное поле должно быть демократичным и доступным для каждого. Это дает возможность людям в исламских странах участвовать в общественных дискуссиях на важные темы. Однако здесь важно сказать и об обратной стороне медали. Демократизация ведет к появлению фейковых новостей. Важно объединить все наши усилия, чтобы заниматься фактчекингом», — добавил он.
Одной из важных тем встречи стало использование искусственного интеллекта в журналистике. «Тема использования искусственного интеллекта в современных СМИ вызывает всеобщий интерес. Всех волнует, смогут ли нейросети заменить журналистов», — заявил заместитель генерального директора по региональному развитию «Российской газеты» Андрей Першин.
При этом серьезно эта тема начала обсуждаться после того, как около 15 лет назад в одной из американских газет вышла серия материалов, написанная по итогам обработки 13 млн файлов с помощью компьютера. Она была посвящена махинациям местных чиновников, рассказал Першин.
«Мне понравилась мысль, которую я услышал на форуме в Китае, где собрались представители многих крупных мировых СМИ. Искусственный интеллект может и должен быть лишь орудием в руках человека, как например, компьютер, но не более того», — подчеркнул спикер.
В качестве отрицательного примера он привел случай, когда одно из информационных агентств воспользовалось нейросетью для написания новости, но ИИ неправильно проставил даты и сообщил людям о грядущем крупном землетрясении, хотя его никто не предсказывал. Это вызвало у людей панику.
Но при этом есть и положительные истории внедрения искусственного интеллекта в СМИ. Так, Першин поделился собственным опытом. В издании, где он работает, имеется система отслеживания нежелательного контента, которая проверяет все материалы на соответствие законодательству Российской Федерации.
Завершилась сессия подписанием нескольких договоров о сотрудничестве. Одно из соглашений заключили Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и TV BRICS.
«Это соглашение позволит расширить аудиторию, которой мы можем рассказывать об инициативах республики. С другой стороны, это возможность воспользоваться ресурсами TV BRICS, чтобы рассказывать, о том, что происходит в мире. Ближайший проект — это подготовка трансляций крупных мероприятий республики», — рассказал руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев.
Он добавил, что во время сессии на KazanForum прозвучало много предложений, которые будут реализовываться в течение года в формате мастер-классов и образовательных лекций для журналистов.
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