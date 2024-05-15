О достижениях и проектах Татарстана узнает аудитория ведущих СМИ стран БРИКС+

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и АО «ТВ БРИКС» подписали протокол о развитии сотрудничества. Подписи под документом на XV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024» поставили руководитель агентства Айдар Салимгараев и генеральный директор Международной сети TV BRICS Жанна Толстикова.

«Для нас это соглашение позволяет расширить аудиторию, на которую можно распространить информацию об инициативах Татарстана и реализуемых проектах», — рассказал журналистам руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

В частности, стороны договорились информировать зарубежную аудиторию о проведении крупных мероприятий и достижениях республики в различных социально-экономических сферах, в том числе в науке, образовании, здравоохранении, культуре и спорте, а также содействовать сотрудничеству средств массовой информации Татарстана и зарубежных государств.

Кроме того, по словам Салимгараева, соглашение позволит воспользоваться ресурсами, которыми обладает «ТВ БРИКС». «Это оперативные видеоматериалы о том, что происходит в мире, которые мы можем использовать в работе нашей телекомпании», — уточнил он.

Ближайший проект — подготовка прямых трансляций о крупных мероприятиях республики, добавил медиаменеджер.

TV BRICS — это новейшая система регулярного информационного обмена между СМИ стран БРИКС+. Ее штаб-квартира находится в Москве. К сети TV BRICS уже присоединилось более 70 СМИ из России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Египта, Ирана и ОАЭ, а также из Аргентины, Армении, Венесуэлы, Зимбабве, Казахстана, Кении, Кубы, Мозамбика, Туниса и Чили.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.