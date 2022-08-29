Борьба с этнической преступностью: В России создадут центры адаптации мигрантов

В России разрабатывается новый комплекс мер по недопущению социальной изоляции мигрантов. Усилить эту работу и начинать ее проведение с мигрантами еще до их приезда в Россию поручил Президент РФ Владимир Путин. По его мнению, мигранты должны до приезда в страну знать местные культуру, язык и российское законодательство.

«Люди должны понимать: если они приезжают в Россию, они должны уважать наши обычаи, наши традиции, знать и соблюдать российские законы», – сказал он на встрече с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым.

В разработке нового комплекса мер участвуют девять органов власти, отметил Баринов. Такие меры нужны, так как с приездом мигрантов «возникают риски формирования анклавов, растет этническая преступность», подчеркнул он.

«И здесь, мне кажется, очень важно усилить работу по социокультурной адаптации мигрантов», – добавил Баринов.

«Начинать нужно еще на родине потенциальных мигрантов», – подчеркнул Путин.

По его словам, к этой работе с готовностью подключаются в Узбекистане, в Таджикистане, в Кыргызстане. «Нам нужно только активнее там себя вести, они даже в этом заинтересованы. Они прекрасно отдают себе отчет в том, что люди, когда уезжают с родины и приезжают к нам, должны быть адаптированы, должны знать нашу культуру, язык, знать российское законодательство», – приводит слова Президента РФ пресс-служба Кремля.

Напомним, в Татарстане в полтора раза выросло число мигрантов по сравнению с 2021 годом. За полгода в Татарстане на миграционный учет поставлено 153 732 иностранных гражданина, что почти на 57% больше, чем годом ранее.