В Татарстане в полтора раза выросло число мигрантов по сравнению с 2021 годом

За полгода в Татарстане на миграционный учет поставлено 153 732 иностранных гражданина, что почти на 57% больше показателя аналогичного периода 2021 года. Об этом сообщил, ссылаясь на информацию МВД России, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на пленарном заседании IX Форума национальных СМИ в Иннополисе.

«По данным МВД России, Татарстан входит в число регионов, привлекательных для мигрантов. К нам приезжают учиться в вузах и работать в основном из стран бывшего Советского Союза — Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркменистана и так далее. Миграционные потоки в Татарстан не уменьшаются», — сказал глава парламента.

Мухаметшин подчеркнул, что работу с мигрантами координируют в том числе правоохранительные органы, диаспоры и национально-культурные автономии.

«В этом видим возможность реализации превентивных мер по профилактике радикальных экстремистских проявлений. Вся эта наша деятельность получила признание на федеральном уровне и за рубежом», — заметил он.

Председатель Госсовета добавил, что Татарстан на международном уровне неоднократно называли субъектом, «модельный опыт которого может быть использован не только в России, но и в других странах».

«Нашим своеобразным ноу-хау является десятистороннее соглашение, в рамках которого осуществляем защиту прав и интеграцию мигрантов в новой для них социально-культурной среде», — заключил он.