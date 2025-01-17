«Бонус от государства»: эксперт объяснил создание нового инструмента сбережений

Семейный инструмент сбережений, который инициировал Президент России Владимир Путин, способен стабилизировать финансовую систему страны в долгосрочной перспективе. Об этом «Татар-информу» заявил эксперт в области финансов и инвестиций, магистр права и экономики Алексей Линецкий.

«Единственный инструмент финансирования российских компаний сейчас — это длинные деньги на территории России. Это хороший инструмент, чтобы стабилизировать финансовую систему в долгосрочной перспективе», — прокомментировал эксперт информацию о разработке семейного инструмента сбережений.

Новый инструмент выгоден и для потребителя. Первое — налоговый вычет. «С введением новых ставок НДФЛ это достаточно приятный бонус от государства», — считает Линецкий.

С 2015 года в России работает индивидуальный инвестиционный счет, который предусматривает для инвесторов налоговые вычеты на сумму взноса до 400 тыс. рублей в год, то есть не больше 52 тыс. рублей в год.

«Тогда, десять лет назад, 400 тыс. рублей — это была существенная сумма, на которую можно было купить автомобиль. Увеличение суммы до 1 млн рублей, фактически в 2,5 раза — это хороший шаг. Думаю, что в будущем Правительство будет рассматривать индексацию этой суммы, чтобы не случилось, как с 400 тыс. рублей, которые уже не обладают той покупательной способностью, какая была десять лет назад», — пояснил эксперт в области финансов и инвестиций.

Накануне стало известно, что Владимир Путин установил дедлайн для разработки нового инвестиционного продукта — 15 июля. В конце декабря заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков рассказал, что линейка семейных инвестиционных инструментов будет основана на уже действующих механизмах, включая индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), программу долгосрочных сбережений (ПДС), долевое страхование жизни (ДСЖ).

Позднее председатель Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил, как будет работать механизм семейных инвестиций в России.