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Общество 16 января 2025 18:32

Путин поручил создать семейный инструмент сбережений с вычетом в 1 млн рублей

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В России планируют создать новый, семейный инструмент сбережений. В его рамках будет предоставляться налоговый вычет в размере до 1 млн рублей. Соответствующее поручение появилось в новом перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Ожидается, что действие нового инструмента распространится на средства семей, которые были инвестированы в сбережения.

Исполнить поручение необходимо до 15 июля текущего года.

#налоговый вычет #семьи #Владимир Путин
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