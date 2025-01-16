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Путин поручил создать семейный инструмент сбережений с вычетом в 1 млн рублей
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В России планируют создать новый, семейный инструмент сбережений. В его рамках будет предоставляться налоговый вычет в размере до 1 млн рублей. Соответствующее поручение появилось в новом перечне, опубликованном на сайте Кремля.
Ожидается, что действие нового инструмента распространится на средства семей, которые были инвестированы в сбережения.
Исполнить поручение необходимо до 15 июля текущего года.
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