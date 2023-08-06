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Бомбардировщики Су-34 уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ
Бомбардировщики Су-34 группировки войск «Юг» уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ. Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
По словам офицера, ударам подверглись пункты временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка и 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ивановское.
Отмечается, что авиацией южной группировки нанесены удары управляемыми боеприпасами УМПК-500. Устройство крепится к обычной свободнопадающей бомбе, делая ее управляемой.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что российский бомбардировщик Су-34 поразил подразделения мехбригады ВСУ на Купянском направлении.
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