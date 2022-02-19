Лыжный марафон на Олимпиаде сократили с 50 до 28 км из-за мороза и ветра в Пекине

Мужской лыжный марафон на Олимпийских играх в Пекине сократили почти в два раза — с 50 до 28 км.

Это решение было принято организаторами Олимпиады из-за мороза в «-16» градусов и сильных порывов ветра. Кроме того, сама гонка перенесена с 9:00 на 10:00 по московскому времени. Гонка уже стартовалаю.

Отметим, что сокращение дистанции мужского марафона стала первым случаем в истории Олимпийских игр.

За Россию в этой гонке стартовали Александр Большунов, Иван Якимушин, Артём Мальцев и Денис Спицов.