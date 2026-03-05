Большунов – снова король, лидерство Леонова и «час икс» для Хуснутдиновой: Спортрейтинг

На восьмом этапе Спортивного рейтинга Татарстана по версии «ТИ-Спорта» в тройке сильнейших сразу два представителя сборной Татарстана по лыжным гонкам, а также наставник «Зенит-Казань» Алексей Вербов. Владимир Леонов вернул себе лидерство в общем зачете, а команда Ильшата Фардиева уже в топ-4.





Первое место в февральском рейтинге достается королю лыж – Александру Большунову

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Большунов напомнил, кто «король лыж»: почему ЧР важнее Олимпиады

Первое место в февральском рейтинге достается Александру Большунову – королю лыж, как называют спортсмена не только в России, но и во всем мире. В конце февраля он взял два золота на чемпионате России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске в индивидуальном зачете. И добавил к ним победы в командном зачете за сборную Татарстана.

Конечно, мы выбирали между ним и Савелием Коростелевым, который занял четвертое место на Олимпийских играх в Милане в скиатлоне. Но Коростелев ограничился так называемой деревянной медалью (4-е место). Мы решили, что два золота чемпионата России важнее Олимпиады, куда со скрипом позвали всего 13 российских спортсменов. Поэтому первое место и 25 очков уходят Сан Санычу – а это еще одно общеизвестное прозвище Большунова, но уже на российской земле.

Большунов объективно одна из главных звезд мировых лыж. Однако его под всеми возможными предлогами не допустили до Олимпийских игр. Тем не менее именитый спортсмен успешно находит мотивацию и доказывает, что он остается уникумом в российском спорте.

Савелий Коростелев занял четвертое место на Олимпийских играх в Милане в скиатлоне Фото: Федерация лыжных гонок РТ

У Коростелева впереди не одна Олимпиада

И отрадно, что такая величина представляет Татарстан на российских соревнованиях, как и вся звездная сборная республики по лыжному спорту, которую собрал в Казани президент Федерации лыжных гонок РТ Ильшат Фардиев.

Впрочем, про Олимпиаду так же забывать не стоит. Поэтому и Савелий Коростелев попал в топ-3 спортивного рейтинга за февраль. Все же в Италии лишь 1,5 секунды отделили его от бронзовой медали в скиатлоне. Кроме того, на его счету и пятое место в марафоне на 50 км.

Понятно, что его пока рано сравнивать с Большуновым или даже называть наследником. Но Савелию всего 21 год. Будем надеяться, что впереди не одна Олимпиада, чтобы успеть встать на одну доску почета – вровень с Большуновым.

Так или иначе, первое и третье места в феврале уходят Федерации лыжных гонок Татарстана. Таким образом, только за этот этап дружина Ильшата Фардиева набрала аж 40 очков в командный зачет.

Это позволило федерации с ходу ворваться в топ-4 командного зачета по итогам 8 месяцев. Лыжники обошли регбистов и сели на хвост волейбольному клубу «Зенит-Казань». Разрыв 11 очков.

К слову, разобраться во всех правилах составления рейтинга можно в материале, посвященном первому этапу исследования.

Главный тренер команды Алексей Вербов занял второе место в рейтинге за февраль Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Алексей Вербов уже в топ-3 общего командного зачета, «Зенит-Казань» доминировал в «регулярке» Суперлиги

«Зенит-Казань» тоже не стоял на месте. Главный тренер команды Алексей Вербов занял второе место в рейтинге за февраль. За две игры до завершения регулярного чемпионата казанцы практически обеспечили себе первое место в регулярном чемпионате.

В отчетном месяце «Зенит-Казань» одержал уверенную победу (3:0) в «газпромовском дерби» над командой Владимира Алекно. Правда, так же в феврале казанцы уступили новосибирскому «Локомотиву» со счетом 2:3. Интересно, что в «регулярке» подопечные Вербова дважды уступили «Локо». Между тем команды вполне могут встретиться в полуфинале плей-офф.

Но это в будущем. А сейчас Вербов получает 18 очков. Отметим, что в общем личном зачете Вербов выходит уже на третье место. У него 50 очков. ДжейПи Нил – на втором. У наставника «Стрелы-Ак Барс» 71 балл. При этом Вербов обошел на 2 балла главного тренера УНИКСа Велимира Перасовича.

И в общем командном зачете «Зенит» также ворвался в топ-3. У команды 86 очков, всего 3 балла отставание от Минспорта Татарстана. И это произошло не только благодаря Вербову. Шестое место в нашем рейтинге занял Максим Михайлов – знаменитый волейболист казанского «Зенита».

Он завоевывал все значимые трофеи, включая международные, в составе команды, когда ее тренировал Владимир Алекно. И, собственно, пережил смену эпохального тренера на Вербова, который имеет все шансы тоже стать тренером-эпохой для казанского «Зенита». 700 матчей провел Максим Михайлов за казанский «Зенит», и именно эта цифра позволяет ему войти в наш рейтинг.

Кирам Яруллин завоевал в составе сборной России по фехтованию на саблях золотую медаль на юниорском первенстве Европы в Тбилиси Фото: rusfencing.ru

Золото чемпионата Европы от ФСО «Динамо» и революция Хуснутдиновой в группе Тутберидзе

На четвертом месте в феврале – Кирам Яруллин, представляющий ФСО «Динамо». Он завоевал в составе сборной России по фехтованию на саблях золотую медаль на юниорском первенстве Европы в Тбилиси.

Интересно, что российские саблисты вышли в финал, победив соперников с Украины – 45:24, из Венгрии – 45:34 и Турции – 45:33. В «золотом» финале россияне встретились со сборной Италии. Наша сборная победила соперников со счетом 45:42.

На пятом месте казанская фигуристка Дина Хуснутдинова. Эту фигуристку можно уже считать новым татарским козырем в колоде Этери Тутберидзе. На чемпионате России по прыжкам она заняла второе место. Это очень показательное событие, потому что девочки Этери Тутберидзе, как правило, отличаются именно высокой техникой исполнения сложных элементов ультра-си, а уже поверх этого добавляются артистизм и все прочее.

Таким образом, Дина Хуснутдинова становится главной преследовательницей Аделии Петросян за лидерство в табели о рангах сильнейшей тренерской группы в России. Суммарно это пятое место в нашем рейтинге за февраль.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов вернул себе лидерство в личном зачете рейтинга по итогам восьми этапов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Владимир Леонов возвращает лидерство, а Камила Валиева держит слово

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов вернул себе лидерство в личном зачете рейтинга по итогам восьми этапов. Глава ведомства продолжает стабильнее всех набирать очки. Это неудивительно, учитывая объемы и качество проходящих в республике соревнований. В феврале Министерство спорта РТ с блеском провело в Казани 44-ю Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России – 2026». Это по 6 очков в копилку Минспорта и самого министра.

Также стоит отметить, что Камила Валиева сдержала обещание и вернулась на профессиональный лед, возобновив спортивную карьеру. Она уже приняла участие в том самом чемпионате по прыжкам. Заметим, что она уступила той же Дине Хуснутдиновой.

Но лиха беда начало – все-таки четыре года Камила не тренировалась. Мы знаем ее бойцовский характер и ждем возвращения в топы отечественного фигурного катания. А там, глядишь, и Россию в полном объеме вернут на международные соревнования. Без попадания в рейтинг «железной Камилы» никак не обойтись.

Также в десятку попал президент «Рубина» Марат Сафиуллин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сафиуллин привез Артиге новичков, а «Ак Барс» и «Нефтехимик» мимо февральского рейтинга

Также в десятку попал президент «Рубина» Марат Сафиуллин. В короткие сроки между сменой главного тренера и завершением трансферного окна в РПЛ руководству казанского клуба удалось совершить два качественных усиления для команды Франка Артиги. Казанцы подписали чилийца Игнасио Сааведру и албанца Назми Грипши.

Замыкает рейтинг февраля главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович. В феврале у казанских баскетболистов было пять побед. Однако впечатление сильно попортило поражение от главного конкурента – московского ЦСКА. Поэтому лишь десятое место.

ЦСКА и УНИКС с приличным отрывом от преследователей возглавляют таблицу Единой лиги ВТБ. Но все еще может измениться. Последний матч регулярного чемпионата казанцы проведут только 21 апреля.

Казанский «Ак Барс» в феврале очков в рейтинг не набрал. Поэтому уступил шестое место ФСО «Динамо» Татарстана. Представители хоккейного «Нефтехимика» так же не попали в топ-10 февраля. Однако сам клуб и его главный тренер Игорь Гришин набрали по 10 очков за победу в голосовании читателей по итогам январского исследования.

Более того, Гришин обошел форварда «Рубина» Мирлинда Даку, который из-за травмы давно не играет и, соответственно, не попадает в рейтинг «ТИ-Спорта».

Напомним, что победители голосования в командном и личном зачете получают по 10 очков в общий зачет. По итогам января вы также можете оставить свой голос на сайте «Татар-информа» и в телеграм-канале «ТИ-Спорта».