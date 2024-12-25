Большунов пока без побед за Татарстан: что стряслось с главной звездой российских лыж?

С начала сезона в лыжных гонках прошел уже месяц, а взрывных результатов, которых ждали от Александра Большунова, в команде Татарстана все нет. В понедельник он вылетел на очередном этапе Кубка России и на стадии полуфинала в Кирово-Чепецке. «ТИ-Спорт» с помощью Елены Вяльбе разбирается в ситуации.





Главная звезда российских лыж Александр Большунов присоединился к сборной Татарстана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Большунов проваливает этап за этапом

Когда в середине октября информационное пространство России взорвала новость, что главная звезда российских лыж Александр Большунов присоединился к сборной Татарстана, эйфории не было предела.

Тогда все понимали, что в РТ будет дрим-тим, а Александр – главный пазл этой звездной мозаики. Титулы спортсмена говорят сами за себя: лыжник три раза становился олимпийским чемпионом и девять раз выигрывал медали Олимпиад. И это всего за два захода на Игры. Он первый чемпион мира в постсоветской истории и имеет неофициальный статус короля лыж, выигравшего в двух самых длинных индивидуальных гонках: скиатлоне и масс-старте.

А в прошлом сезоне Большунов выиграл 23 личные гонки подряд.

«Трехкратный олимпийский чемпион, чемпион мира в скиатлоне, двукратный обладатель Кубка мира, двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски, двукратный победитель и серебряный призер чемпионатов мира по бегу на роликовых лыжах, заслуженный мастер спорта России, универсал, успешно выступающий как в спринтерских, так и в дистанционных гонках. Александр Большунов с этой минуты отстаивает на всех соревнованиях честь Татарстана!» — торжественно объявлял президент Федерации лыжных гонок Татарстана Ильшат Фардиев.

Ильшат Фардиев: «Заслуженный мастер спорта России, универсал, успешно выступающий как в спринтерских, так и в дистанционных гонках. Александр Большунов с этой минуты отстаивает на всех соревнованиях честь Татарстана!» Фото: © «Татар-информ»

Наше издание перед стартом сезона подготовило весьма комплиментарный материал, в котором расписало в подробностях, как глава федерации сумел переманить звезд в Татарстан после странной ситуации с «лесным магнатом» в Архангельской области. Последний просто передал содержание сборной на попечительство региона, и команда посыпалась.

Однако стартовавший в Хакасии 23 ноября сезон дал первую пищу для размышлений – Александр Большунов неожиданно финишировал только седьмым, уступив чемпиону более 40 секунд. А на 15-километровой гонке прибежал вторым.

Там же, на Вершине Тёи (куда этап перенесли из Тюмени) в начале декабря, «король лыж» снова оступился, финишировав девятым на 10 километрах и вторым — в гонке свободным стилем. На этапе в Чусовом Александр с треском провалился на спринте, но зато брал серебро в мини-турнире, а также в свободном стиле на 15 километрах. И десятым – на гонке преследования.

А на прошедшем этапе Кубка России на классическом спринте в Кирово-Чепецке Большунов в квалификации показал пятое время и завершил борьбу в полуфинале. Из-за длины трассы Александра на финишную прямую просто не хватило. Пока того взрыва, которым он отличался всегда, у него в мышцах нет. В итоге только пятое место, хотя будь он даже четвертым, прошел бы в финал по времени.

Елена Вяльбе: «Саша выходит на каждую гонку с одной мыслью – победить. Он по-другому просто не умеет» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ковид или потеря мотивации? Почему у Большунова проблемы?

Эксперты сходятся во мнении, что прошлогодний Большунов был на пике своей карьеры, в лучшей форме, в которой только возможно было. В нынешнем же сезоне он пока остается лишь своей тенью.

Самым логичным объяснением такой просадки в результатах у Большунова кажется потеря мотивации. Все-таки абсолютный чемпион во всем, что только существует в мировых лыжных гонках, выступает третий сезон во внутреннем первенстве без возможности соревноваться с лучшими лыжниками мира на международной арене. Побеждать одних и тех же соперников из года в год Александру могло просто прискучить.

Однако основной (и официальной) версией остается Covid, который спортсмен перенес в конце октября – начале ноября. Из-за этого спортсмен пропустил важный этап предсезонной подготовки. После первого этапа в Хакасии Александр признавался, что месяц лечился и в Вершине Тёи ему впервые удалось «продышаться».

Президент Федерации лыжных гонок России и заслуженный тренер Елена Вяльбе в разговоре с «ТИ-Спортом» полностью отвергает версию с потерей мотивации:

«Насчет мотивации – это сто процентов просто блажь, Саша мотивирован! И вы даже себе представить не можете, как он расстраивается, что никак не может его организм справиться с последствиями этого ковида. Саша выходит на каждую гонку с одной мыслью – победить. Он по-другому просто не умеет.

Я уверена, что к чемпионату страны он будет в лучшей форме и, как всегда, покажет себя во всей красе. Я никогда не гадаю на кофейной гуще, но я знаю, что Саше никогда в жизни ничего не давалось легко – он всегда идет через тернии к звездам. Еще раз скажу: этот спортсмен супермотивирован. У него всегда одна цель перед стартом – победить».

На последнем этапе в Кирово-Чепецке другой представитель Республики Татарстан Сергей Ардашев (на фото слева) финишировал лидером, набрав по итогу 136 очков Фото: flgr.ru

Это означает провал для сборной республики? Нет, на пьедестал вышли другие татарстанцы

Впрочем, говорить о том, что Ильшат Фардиев прогадал, сегодня точно не приходится по нескольким причинам. Во-первых, Александр еще может восстановиться и побежать на том уровне, к которому все привыкли. Во-вторых, даже с учетом проблем Большунова татарстанская команда занимает лидирующие позиции. В мужских лыжах татарстанцы застолбили за собой всю тройку лидеров.

На последнем этапе в Кирово-Чепецке другой представитель Республики Татарстан – Сергей Ардашев финишировал лидером, набрав по итогу 136 очков. Второе место занял еще один татарстанец – Иван Горбунов с 124 баллами. Он разделил серебро с Константином Тиуновым из Москвы.

После четырех этапов Ардашев этапов возглавляет общий зачет – на его счету уже 516 очков. Вторым идет Иван Горбунов с 469 очками в активе. А замыкает тройку общего зачета еще одно летнее приобретение Фардиева – Савелий Коростелев. У него 455 баллов. Большунов занимает пятое место с 359 очками. Только один лыжник из Республики Коми Илья Семиков сумел разбавить татарстанскую компанию лидеров. Он занимает четвертую строчку, набрав 381 очко.

«Ардашев и Горбунов? Эти ребята были известны не вчера и не позавчера. Это не те ребята, о которых никто не слышал и они вдруг стали хорошо выступать. Татарстан не делает ставку на какого-то отдельного спортсмена. Да, они укрепили свою команду большим количеством из состава сборной [России], но так сложилась ситуация, что они просто в трудную минуту помогли ребятам», – сказала Вяльбе «ТИ-Спорту».

В 2025 году Александр должен навязать борьбу первой тройке и потеснить кого-то из татарстанцев, но дела у республиканской команды в любом случае идут шикарно.