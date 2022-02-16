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Спорт
16 февраля 2022  13:20
Дамир Садриев

Большунов и Терентьев выиграли бронзовую медаль в командном спринте лыжных гонок в Пекине

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Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев завоевали бронзовые медали командного спринта на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

В финальной гонке первыми к финишу пришли норвежцы Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо. Серебряные медали достались лыжникам из Финляндии Йиво Нисканену и Йони Мяки.

Лыжные гонки. Командный спринт. Мужчины.

1. Норвегия (Вальнес, Клебо) — 19.22,99.
2. Финляндия (Нисканен, Мяки) — +2,46.
3. Россия (Большунов, Терентьев) — +4,29.

Ранее российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева также завоевали бронзовые медали в командном спринте среди женщин на Олимпиаде в Пекине.

#Олимпиада-2022 #лыжные гонки
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