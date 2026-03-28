28 марта 2026

Большунов и Коростелев поднялись на пьедестал Кубка России по лыжным гонкам

Фото: t.me/ski_tatarstan

На Финале Кубка России в Апатитах два представителя Республики Татарстан заняли призовые места в индивидуальной гонке свободным стилем на 3 км. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок Татарстана.

Победителем гонки стал Александр Большунов из Татарстана, вторым финишировал Егор Митрошин из Ханты-Мансийска, а бронзу завоевал также спортсмен из Татарстана – Савелий Коростелев.

В топ-20 также вошли еще несколько лыжников: Сергей Ардашев занял четвертое место, Сергей Волков – седьмое, Владислав Осипов – 11-е, Иван Горбунов – 12-е, Вячеслав Мамичев – 14-е.

#лыжные гонки #федерация лыжных гонок рт #Кубок России по лыжным гонкам #Савелий Коростелев #Александр Большунов
