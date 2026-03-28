Лыжница Степанова первой пришла к финишу в гонке на 3 км на Финале Кубка России

Лыжница из Республики Татарстан Вероника Степанова стала победительницей индивидуальной гонки свободным стилем на 3 км на Финале Кубка России в Апатитах. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок РТ.

Второе место заняла Дарья Канева из Республики Коми, третье – Екатерина Никитина из Москвы.

В числе 20 сильнейших также показали результат Дарья Непряева (6 место), Лидия Горбунова (9 место) и Христина Мацокина (20 место).