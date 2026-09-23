Боль Клебо – FIS зажигает зеленый свет для Большунова: правила изменили

Этой новости от FIS мы ждали долго – ровно три недели боссы международной федерации решали, каким еще способом остановить возвращение россиян на международную арену. И все сходилось в одном пункте – о принадлежности к ЦСКА и «Динамо». Но накануне этот пункт благополучно убрали. Что произошло – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: flgr.ru

Что вообще произошло?

Давайте начнем с основного и главного – все спортсмены, которые выступают под эгидой FIS, соответственно, соблюдают критерии международной организации. Она же, эта самая организация, накануне поздно вечером «выкатила» свою Политику – этакий устав, распространяемый на нейтральных спортсменов. Сразу в глаза бросились существенные различия. Судите сами, вот, например, старый формат.

«Спортсмены и вспомогательный персонал, добровольно заключившие контракт с Вооруженными силами России или Беларуси, включая любые аффилированные структуры, либо с органами национальной безопасности, не могут участвовать в соревнованиях, включенных в календарь FIS», – было написано в документе.

Из-за него, по сути, FIS и «морозит» Большунова и добрую часть нашей сборной уже почти два года. Но что-то изменилось, а возможно, помогли договоренности Свищева и Вяльбе вкупе со сменой главы организации плюс рекомендации МОК. Так или иначе, международная федерация «переобулась». И вчера уже опубликовала следующую редакцию.

«Спортсмены и вспомогательный персонал, добровольно заключившие контракт с Вооруженными силами или органами национальной безопасности России или Беларуси, не могут участвовать в соревнованиях, включенных в календарь FIS», – говорится в заявлении FIS.

Александр Большунов Фото: flgr.ru

Другими словами, они разрешили участвовать в турнирах людям, относящимся к спортивным клубам ЦСКА и «Динамо». Еще из интересного во все том же заявлении FIS: если заявка спортсмена ранее не была отклонена, то после подачи декларации он получает от FIS нейтральный статус. Это касается Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева – наших Олимпийских участников.

Второе: если ранее заявка спортсмена была отклонена, то после подачи декларации FIS проводит повторную проверку стоимостью 2000 франков (примерно 200 000 рублей). Если спортсмен проходит проверку, то он получает от FIS нейтральный статус. А это, как вы понимаете, 90 процентов российской сборной, в том числе и Александр Большунов.

Третье: международная федерация оставляет за собой право в любой момент проверить атлета на «нейтральность» и в случае нарушения отозвать нейтральный статус. И да, важное – подать заявки спортсмены могут до 15 декабря. Но что-то мне подсказывает, что уже сейчас где-то в Малиновке члены сборной России шелестят бумажками и готовятся впервые за четыре года блистать на международной арене.

Радость Большунова и почему Степанова не согласится?

Знаете, в этом смысле очень радостно сейчас за Большунова. Вы только представьте его карьеру за последние годы. А лучше за последний год. Когда на него буквально обрушилось все и сразу – травмы, скандалы, неоправданные ожидания от самого себя, вечные конфликты с журналистами. Все это не красило олимпийского чемпиона. Но мы понимали, он ищет ту самую тростинку позитива, за которую можно зацепиться.

Летом у него родилась вторая дочка, он снялся в «Титанах», где, надо сказать, неплохо себя проявил. Был совсем не похож на себя – даже дал несколько больших интервью федеральным журналистам. Видно, что-то в голове у трехкратного олимпийского чемпиона все-таки переключилось.

А судьба любит таких, как Большунов. И любит давать им шансы. И вот это решение FIS – что это, если не свет в конце, казалось бы, бесконечного тоннеля отстранения? Я думаю, когда Сан Саныч получит заветный статус, трудно будет представить в мире человека счастливее, чем он. И трудно будет найти лыжника грустнее, чем Йоханесс Клебо где-то в Скандинавии.

И как же мы соскучились по их легендарной битве. Да, пока Саша был «на карантине», норвежец, конечно, ставил рекорды на Олимпиаде в Италии, но с возвращением русского парня все это приобретет какой-то другой, исторический смысл.

И если Большунов поедет на Кубок мира даже в нейтральном статусе, то в этой сборной есть человек, который, уверен на 100 процентов, откажется от статуса – да-да, это олимпийская чемпионка Вероника Степанова. Если помните, она много раз говорила, что не поедет выступать без флага и гимна. Правда, мы залезаем в копилку воспоминаний и видим, что свою единственную олимпийскую медаль (золото в эстафете) она взяла как раз без флага и гимна. В Пекине в 2022 году.

Вероника Степанова Фото: flgr.ru

А сейчас будет «топить» до последнего против этого самого нейтралитета. Или, может, товарищи по сборной ее переубедят? Или ее убеждения уже и не будут столь крепки? Посмотрим. Но что-то мне подсказывает, что и Сорин, и Вяльбе, да и Свищев будут переубеждать Веронику.

В информационном поле открыто против нейтральности больше никто не высказывался. Из чего можно сделать вывод, что за эту возможность оказаться в когорте лучших в мире все будут цепляться руками и ногами. И шанс увидеть еще больше представителей Татарстана на Кубке мира возрастает в разы. Хорошая история.