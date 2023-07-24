«Большое достижение»: в Казани за пять лет отремонтированы 400 малоэтажных домов

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В столице Татарстана по программе капитального ремонта жилого фонда за последние пять лет отремонтировано 400 малоэтажных домов высотой от 2 до 4 этажей. Такие дома являются «малодоходными», заявил на деловом понедельнике председатель городского Комитета жилищно-коммунального хозяйства Василий Лысачкин.

«В среднем малоэтажный дом в год собирает около 200 тыс. рублей, а комплексный капремонт выходит на 22 млн рублей», — отметил он.

В этом году ремонт продолжается в 53 малоэтажных домах.

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров напомнил, что в начале реализации программы по ремонту малоэтажных домов «было много вопросов».

«Много было вопросов по ремонту малоэтажных домов. В первые годы реализации программы не брались за эти дома, сейчас эта тема отрегулирована. То, что за последние пять лет удалось отремонтировать около 400 домов, — большое достижение», — подчеркнул глава исполкома города.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в мэрии Казани заявили о проблеме финансирования капремонта домов со спецсчетами.