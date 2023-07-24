Капремонт в многоквартирных домах Казани выполнен на 76%

Фото: скриншот презентации

В Казани работы по программе капитального ремонта многоквартирных домов выполнены на 76%. На 28,8% работ уже оформлены акты о приемке. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил председатель городского Комитета жилищно-коммунального хозяйства Василий Лысачкин.

В этом году в программу вошли 217 домов. При этом 31 дом был включен благодаря экономии предыдущих лет и увеличению размера взноса на капремонт.

Кроме того, капремонт проходит в 53 малоэтажных домах (высотой от 2 до 4 этажей). За последние пять лет в Казани отремонтировано 385 таких домов.

Общий объём финансирования программы составляет 2,7 млрд рублей из трех источников — средств собственников, республиканского и городского бюджетов.

«Выполняются отдельные виды работ: ремонт крыши проводится в 80 домах, ремонт фасада — в 47 домах, ремонт систем центрального отопления — в 66 домах, водоотведения — в 54 домах, электроснабжения — в 36 домах, холодного и горячего водоснабжения — в 55 и 25 домах соответственно. В 54 домах будут заменены 158 лифтов. В двух домах пройдет ремонт системы автодымоудаления, ремонт узлов погодного регулирования [состоится] в пяти домах», — отметил спикер.

Сроки завершения сезонных видов работ — до 15 августа, остальные виды работ должны быть выполнены до 1 ноября.

«Самое главное на сегодня — контроль и качество выполнения ремонта многоквартирных домов. При необходимости будем подключаться к решению возникающих на объектах проблем. Держим постоянный контроль и с подрядчиками, и с жителями», — прокомментировал доклад руководитель исполкома Рустем Гафаров.