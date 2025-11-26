Большинство жалоб на грызунов подают жители Казани, Набережных Челнов и Альметьевска

В этом году в ГИС «Народный контроль» от жителей Татарстана поступило 407 жалоб на грызунов, замеченных в общественных местах – на мусорных площадках, в подъездах жилых домов. За прошлый год по проблеме распространения грызунов поступило 433 уведомления. Об этом «Татар-информу» сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в РТ.

«Примерно 60% от всех уведомлений, поступивших за десять месяцев этого года, получено от жителей Казани, Набережных Челнов и Альметьевского района», – рассказали в аппарате уполномоченного по правам человека в РТ.

Какая работа по профилактике грызунов в общественных местах и в жилых домах проводится в Казани, «Татар-информу» рассказали в мэрии города.

«Борьба с грызунами в Казани проводится ежемесячно на объектах и прилегающих к ним территориях на основании договоров, заключенных с организациями дезинфекционного профиля, имеющими соответствующую лицензию. Договоры с ними заключаются управляющими компаниями многоквартирных домов, предприятиями и учреждениями соцсферы, коммерческими организациями», – сообщили в пресс-службе.

