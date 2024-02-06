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Большинство россиян путешествуют внутри страны, часть объездила почти всю РФ
84,8% россиян заявили, что путешествуют внутри страны, а не за границей. Только 6,3% опрошенных предпочитают зарубежные курорты, пишет газета «Известия».
Интересно, что 5,2% сказали, что уже объездили почти всю родную страну, а остальные хотят «еще много чего посмотреть».
На вопрос о том, что является самым привлекательным в поездках по России, участники опроса отвечали: прогулки по природным паркам и заповедникам (72,4%), исторические достопримечательности (69,3%), гастротуризм (58,4%) и пляжный отдых (48,6%). Кто-то называл интересным культурно-этнический туризм (41%), активный отдых (31,9%) и восстановление в санаториях (27,8%).
Добавим, что 56,5% опрошенных сказали, что поездки внутри РФ стоят дороже, чем за границей. Еще 41,3% назвали «минусом» туризма по России недостаточность необходимой инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что Казань одновременно попала в топ самых дорогих и дешевых городов для путешествий.
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