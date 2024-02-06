Казань одновременно попала в топ самых дорогих и дешевых городов для путешествий

Казань заняла 5 место в топе городов РФ, где у большинства россиян отдых получился самым дорогим. Такую оценку дали 3,5% опрошенных, пишет газета «Известия». Дороже чем в столице РТ у россиян вышел отдых только на Камчатке (4,1%), в Санкт-Петербурге (10,8%), Москве (20,7%) и в Сочи (26,4%).

Интересно, что, по мнению других туристов, Казань заняла 2 место в рейтинге городов, где они потратили меньше всего. Среди таких туристов за столицу РТ проголосовали 6,1% опрошенных. Также в топ «наименее затратных» регионов России попали Питер (6,4%), Москва (3,1%), Нижний Новгород (2,9%), Тула (2,6%), Ярославль (2,3%), Владикавказ (2,0%) и Псков (1,8%).

Отметим, что россияне, согласно опросу, готовы потратить на путешествие внутри страны от 30 до 50 тыс. рублей на человека. Такой ответ дали 39,5% опрошенных. Еще 34% участников закладывают на каждого путешественника от 10 до 30 тыс. рублей. При этом ряд опрошенных стараются потратить 10 тыс. и меньше (5,9%). Суммы от 50 до 100 тыс. рублей готовы тратить 16,1% россиян и только 4,6% рассчитывают на чек от 100 тыс. рублей на каждого.